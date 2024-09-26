Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs İscehisar'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR