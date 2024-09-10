Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede S.Ç., isimli şahsın kasten yaralamam suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR