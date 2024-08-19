Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs, Afyonkarahisar-Denizli D-320 karayolunda icra edilen yol kontrol arama faaliyetinde yapılan kimlik kontrolünde UYAP aranma kaydı olduğu tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR