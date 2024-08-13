Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama suçundan aranan Ü.Y. isimli şahıs yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Ü.Y., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Kocatepe beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR