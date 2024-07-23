Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralamam suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde B.D., isimli kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığını tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR