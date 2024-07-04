Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası ekipler 14 suç kaydı bulunan ve kasten yaralama suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.Ö.'yü kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yargı Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

 Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

 Evin altında yuvalanmış 'Gizemli varlık' mahalleyi ayağa kaldırdı! Bölge sakinlerinin iddiaları ise oldukça vahim

Evin altında yuvalanmış "Gizemli varlık" mahalleyi ayağa kaldırdı! Bölge sakinlerinin iddiaları ise oldukça vahim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title