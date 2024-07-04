Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası ekipler 14 suç kaydı bulunan ve kasten yaralama suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.Ö.'yü kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR