Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçuyla 12 yıl 18 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma başlatıldı. Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kasten yaralama 12 yıl 18 ay hapis cezası ile aranan O.T., isimli şahsın peşine düştü. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR