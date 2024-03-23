Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan İki Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan iki şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar il Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması çalışmalarını sürdürüyor. Ekipleri tarafından icra edilen devriye faaliyetinde, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan A.G. ve Ö.Y. isimli şahıslar merkeze bağlı Salar Beldesinde yakalandı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR