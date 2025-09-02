Afyonkarahisar'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde N.A., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR