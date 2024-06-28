Afyonkarahisar'da kasten adam yaralama suçundan hapis cezası alan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten adam yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.D. isimli şahıs merkeze bağlı Salar beldesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR