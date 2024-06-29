Afyonkarahisar'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Sahte Kimlikle Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Girne Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahsın kimliği sorgulandı. Yapılan sorgulamada kendisini S.E., olarak tanıtan şahsın gerçek isminin Ferhat E., olduğu ve kasten adam öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasıyla Konya Ağır Ceza İlamat Masası'nca arandığı tespit edildi. Ardından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR