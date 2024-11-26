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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 15 Kişi Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan 15 Kişi Kurtarıldı
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Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle minibüs içerisinde mahsur kalan 15 kişi, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Valilik koordinesindeki kış şartlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle minibüs içerisinde mahsur kalan 15 kişi İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde karla mücadele etkin bir şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşım sağlanamayan kırsal alanda mahsur kalan 15 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yol açma çalışmaları sonrası Çay ilçesine bağlı Karamık köyüne ulaşan ekipler, dondurucu soğukta minibüs içinde mahsur kalan 15 kişiyi kurtardı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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