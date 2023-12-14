Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Kano Sporu Gelişiyor

Güncelleme:
Abone Ol

Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Afyonkarahisar'ın kano sporuna elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, kentteki kano sporunun gelişmesi için kurumlarla ile işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Afyonkarahisar'ın kano sporuna elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, kentteki kano sporunun gelişmesi için kurumlarla ile işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Kabakçı, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Afyonkarahisar'da kano sporunun gelişimi ve yaygınlaştırılması için yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Kabakçı, Afyonkarahisar'ın kano sporuna elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, ildeki kano sporunun gelişimi için il müdürlüğü ile işbirliğinde olduklarını söyledi.

İl Müdürü Kasapoğlu ise, kano sporunu Afyonkarahisar'da daha da yaygınlaştırmak, ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcu hazırlamak için Federasyon ile birlikte çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gençlik Spor 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title