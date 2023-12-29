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Afyonkarahisar'da kamyonet takla attı: 3 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek takla atarken, kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek takla atarken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ekinhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 TG 089 plakalı kamyonet sürücüsü Y.T., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek taklalar attı. Olayda sürücü ve M.M.T., ile İ.Ö., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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