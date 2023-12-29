Afyonkarahisar'da kamyonet takla attı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek takla atarken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ekinhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 TG 089 plakalı kamyonet sürücüsü Y.T., henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek taklalar attı. Olayda sürücü ve M.M.T., ile İ.Ö., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR