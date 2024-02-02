Afyonkarahisar'da kamyonet şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Karakuyu köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S., yönetimindeki 07 HOF 07 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan G.Ç., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR