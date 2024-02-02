Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da kamyonet şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonet şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Karakuyu köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S., yönetimindeki 07 HOF 07 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan G.Ç., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title