Afyonkarahisar'da kamyonet kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Ankara karayolu Emirdağ yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A idaresindeki 09 AHL 892 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücü ve yolcu olarak bulunan V.A yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR