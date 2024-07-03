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Afyonkarahisar'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile motosiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Kavaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen Ö.A.'nın kullandığı kamyonet köy girişinde İ.U.'nun kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İ.U., yaralanırken, ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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