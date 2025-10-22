Afyonkarahisar'da Kamyon ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Salar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 35 SC 5104 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.A.'nın kullandığı

42 YT 270 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR