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Afyonkarahisar'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada biri 91 yaşında 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Ankara Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç., yönetimindeki 03 ADP 444 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden İ.S.'nin kullandığı 03 PT 656 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan H.K. ve 91 yaşındaki S.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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