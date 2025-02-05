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Afyonkarahisar'da Kamyon ile Minibüsün Kavşakta Çarpışması Güvenlik Kamerasında

Afyonkarahisar'da Kamyon ile Minibüsün Kavşakta Çarpışması Güvenlik Kamerasında
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Afyonkarahisar'da bir kavşakta meydana gelen trafik kazasında kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı ve olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de olayın anını kaydetti.

Afyonkarahisar'da kamyon ile minibüsün kavşakta çarpıştığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Emirdağ ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

V.A., idaresindeki 03 HD 521 plakalı kamyon sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 AVP 912 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaşanan kazada yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçilirken, minibüs kamyona çarptıktan sonra kavşaktaki peysaj alanına girerek durabildi.

Yaşanan trafik kazası ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün yolun sağ tarafından gelerek kamyonlar çarpışması ve ardından ikisinin de kontrolden çıkması yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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