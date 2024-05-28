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Afyonkarahisar'da kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücüler yaralandı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, Bolvadin- Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.O., yönetimindeki 03 BT 572 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen M.K.O., idaresindeki 58 EF 591 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar sonrasında çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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