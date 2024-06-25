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Afyonkarahisar'da Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyon sürücüsü yaralandı. Kontrolden çıkan kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Akgün köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., yönetimindeki 03 HN 161 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki bariyerlere çarpıp devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri devrilen kamyonun sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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