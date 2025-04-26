Afyonkarahisar'da Kamu Görevlisi Kılığında Büyük Vurgun: İki Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 500 bin TL'lik vurgun yapan biri kadın iki kişi polis operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar merkezli İstanbul'da yapıldı. Operasyonda telefonda aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 500 bin TL'lik vurgun yapan B.B. ve E.K.'yı gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sahıslardan E.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.B, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR