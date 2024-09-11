Afyonkarahisar'da Kampçıların Şarj Etmek İçin Prize Taktıkları Telefonları Çalan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da kampçıların şarj etmek için prize taktıkları telefonları çalan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dünya Motokros Şampiyonası Motofest çadır kamp alanı içerisinde elektirk direğine sarj edilmek üzere bırakılan izleyicilere ait 3 cep telefonunu çalan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz bir çalışma sonucu kıskıvrak yakalandı. Festivale gelen ve çadırda kalan 3 misafir polise müracaat ederek cep telefonlarını şarj etmek için kamp alanı içerisinde bulunan elektrik direğindeki prize taktıklarını ancak yaklaşık 45 dakika sonra geri geldiklerinde telefonlarının yerinde olmadığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri titiz çalışma sonucu olayı gerçekleştiren kişinin K.A isimli şüpheli olduğunu tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler K.A.'yı çalınan telefonlardan bir tanesi ile birlikte yakaladı. Olay sonrası gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR