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Afyonkarahisar'da Kahvehaneye Kumar Baskını: 8 Kişi Suçüstü Yakalandı

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Afyonkarahisar'da bir kahvehaneye düzenlenen baskında 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ekipler, kahvehanenin sahibi hakkında işlem yaparken, kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesti.

Afyonkarahisar'da bir kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler 8 kişiyi kumar oynarken suçüstü yaptı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kumar oynanmasının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynandığını tespit eden ekipler iş yerine baskın düzenledi. Baskında ekipler kahvehane sahibi İ.T. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yaparken, masa üzerindeki 3 bin 560 TL para ile kumar oynadıkları belirlenen 8 şahsa ise 32 bin 125 TL para cezası kesti.

Olayın ardından söz konusu iş yerinin geçici süre ile kapatıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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