Afyonkarahisar'da kafeteryaya saldırı: Camlar kırıldı

Afyonkarahisar'da kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kafeteryaya saldırı düzenlendi. Saldırganlar dükkanın camlarını kırarak zarar verdi. Kafe sahibi ise şok yaşadı.

Afyonkarahisar'da kafeteryaya saldıran kimliği belirsiz şahıslar dükkanın camlarını kırarak zarar verdi. Sabah iş yerini açmaya gelen kafe sahibi ise gördüğü manzara karşısında adeta şok yaşadı.

Olay, Şuhut ilçesindeki Yalı Parkında yaşandı. Parkın kafeteryasını işleten Ş.Ç., isimli şahıs sabah iş yerini açmaya geldiğinde camların kırık olduğunu fark etti. Ş.Ç., ardından polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı. İş yerinin bir çok camının gece geç saatlerde kırıldığı belirlendi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor. - AFYONKARAHİSAR