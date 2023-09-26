Afyonkarahisar'da Kafede 2 Kişiyi Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Emirdağ ilçesinde bir kafede yaşanan tartışma sonucunda İ.P. isimli şahıs, işletme sahibi E.M. ve kafe çalışanı A.P.'yi bıçaklayarak kaçtı. Şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da geldiği kafede 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.P., isimli şahıs kent merkezinde geldiği kafede henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü işletme sahibi E.M., ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.P., yanındaki bıçakla E.M. ve kafe çalışanI A.P.'yi bıçaklayarak kaçtı. İ.P., ardından güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR