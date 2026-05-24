Otomobillerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K., idaresindeki 03 LV 646 plakalı otomobil köyün girişindeki köprüde karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 41 AHZ 037 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araçta da bulunan toplam 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

