Afyonkarahisar'da Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Çocuk Yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 çocuk yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Ekizce köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.C., idaresindeki 03 HN 884 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen A.Y., idaresindeki 03 FC 760 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 çocuk yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR