Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde biri 2 yaşında bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Karayokuş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö., yönetimindeki 51 BC 951 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen O.Ç.'nin kullandığı 03 ADJ 034 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden O.Ç. ile birlikte İ.Ç. ve Y.E., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR