Afyonkarahisar'da Kadınlara 'Siberay' Programı Kapsamında İnternet Kullanımı Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından kadınlara yönelik 'Siberay' programı çerçevesinde bilinçli internet kullanımı eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Siberay programı çerçevesinde eğitimlerine devam ediyor. Ekipler bu çerçevede Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi'nde eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitimin ardından yapılan açıklamada ise "Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla kadınlara yönelik 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital Okur Yazarlık' konularında toplam 15 kadına bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR