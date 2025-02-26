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Afyonkarahisar'da Kadınlara 'Siberay' Programı Kapsamında İnternet Kullanımı Eğitimi Verildi

Afyonkarahisar'da Kadınlara 'Siberay' Programı Kapsamında İnternet Kullanımı Eğitimi Verildi
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Afyonkarahisar'da il emniyet müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik siber suçların önlenmesine dair güvenli internet kullanımı eğitimi düzenlendi. Programda 15 kadına dijital okur yazarlık ve siber zorbalık gibi konular hakkında bilgi verildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından kadınlara yönelik 'Siberay' programı çerçevesinde bilinçli internet kullanımı eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Siberay programı çerçevesinde eğitimlerine devam ediyor. Ekipler bu çerçevede Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi'nde eğitim çalışması gerçekleştirdi. Eğitimin ardından yapılan açıklamada ise "Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla kadınlara yönelik 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital Okur Yazarlık' konularında toplam 15 kadına bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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