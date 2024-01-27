Afyonkarahisar'da Kaçak Zirai İlaç Operasyonu
Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde yapılan baskında, bir evde 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ilaç satışı yaptığı bilgisine ulaştıkları şahısları gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirildi.
Olay, kent merkezine bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede M.K. ve N.K., isimli şahısların kaçak zirai ilaç sattığını bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahısların beldedeki adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR