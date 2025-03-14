Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Kanal sahibi bahis baronunun sosyal medyası da olay
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti

Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün Operasyonu: 15 Bin Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şahsın işletmesinde 15 bine yakın kaçak dolu ve boş makaron ile 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 bine yakın kaçak dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şuhut ilçesi Ortapınar Köyünde ikamet eden B.R. isimli şahsın yaşa dışı tütün, tütün mamulleri ve boş/dolu makaron ile bandrolsüz tütünleri depolayarak Şuhut ilçe merkezinde kendisine ait bir işletmede sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın iş yerine baskın düzenledi. Baskında aramam yapan ekipler kaçak olduğu değerlendirilen yaklaşık 15 bin adet dolu ve boş makaron ile 20 kilograma yakın kaçak tütün ele geçirdi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kanlı Ay tutulmasının Türkiye'ye ekonomik etkileri
img

Şampiyon olan takıma müjde! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
img

Fenerbahçe'nin elendiğini görünce canlı yayında çıldırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.