Afyonkarahisar'da Kaçak Telefon ve Elektronik Eşya Operasyonu

Afyonkarahisar'ın durdurulan bir araçta yapılan aramada, kaçak telefon, elektronik sigara, telefon aksesuarı ve kol saati ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Susuz beldesinde M.Ö. isimli şahsın kaçak elektronik eşya ve telefon aksesuarları sattığı yönünde bilgi aldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, M.Ö. isimli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, 200 adet kaçak telefon bataryası, 20 adet kaçak telefon aksesuarı, 6 adet kaçak elektronik kol saati, 6 adet elektronik kol saati kordonu, 5 adet kaçak bluetooth kulaklık ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR