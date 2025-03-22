Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB'ye kayyum atanacak mı? İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi

Kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında İmamoğlu için karar verildi
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

İBB soruşturmasında 2 belediye başkanına tutuklama

Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu

Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara ve Makaron Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, B.Ç. ve H.Ç. isimli şahısların evinde yaptığı aramada 16 bin 220 içi doldurulmuş makaron, 288 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 30 kilogram tütün ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı 2 şüpheli şahsın evinde yaptığı aramada binlerce adet içi doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan titiz çalışmalar neticesinde ekipler Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden B.Ç. ve H.Ç., isimli şahısların ikametinde kaçak eşya bulundurduğu yönünde bilgi aldı

Bunun üzerine şüpheli şahısların ikametinde ve araçta yapılan arama sonucunda; 16 bin 220 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 288 paket bandrolsüz kaçak sigara, 30 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 3 adet elektronik sigara ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak adli tahkikat deva ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title