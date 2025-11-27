Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin Paket Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskın da 4 bin 136 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Bolvadin ilçesi merkezinde yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Müslümana mahallesinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 4 bin 136 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonun ardından C.H., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR