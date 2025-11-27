Haberler

Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin Paket Ele Geçirildi

Güncelleme:
Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde jandarma, bir eve düzenlediği baskında 4 bin 136 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili olarak C.H. isimli şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskın da 4 bin 136 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Bolvadin ilçesi merkezinde yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Müslümana mahallesinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 4 bin 136 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonun ardından C.H., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

