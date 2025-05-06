Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 320 Paket Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 320 paket kaçak sigara ile 80 adet elektronik sigara ele geçirildi. 2 iş yeri ve 1 ikamette arama yapıldı, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 320 paket kaçak sigara ile 80 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında il merkezinde 2 iş yeri ve 1 ikamet de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 320 paket kaçak sigara, 80 adet elektronik sigara ve 12 paket puro ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa