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Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 284 Paket Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 284 Paket Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, bir işyerinde 2 bin 284 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir işyerine yapılan baskında 2 bin 284 paket gümrük kaçağı sigara ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sandıklı ilçesinde bir işyerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 2 bin 284 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayın ardından İ.K., isimli şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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