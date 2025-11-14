Haberler

Afyonkarahisar'da Kaçak Sigara Baskını: 41 Kilo Tütün ve Binlerce Paket Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen baskında, toplamda 41 kilo tütün, bin 421 paket kaçak sigara ve 6 bin 240 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından bir iş yerine yapılan baskında kaçak sigara ile tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Bolvadin ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 41 kilo 120 gram kıyılmış tütün, bin 421 paket kaçak sigara, 6 bin 240 adet doldurulmuş makaron ve 14 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayın ardından E.A., H.A., H.İ.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından baş atılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

