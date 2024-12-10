Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz
Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu

SMO bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdular

Afyonkarahisar'da Kaçak Sahte Alkol Operasyonu

Afyonkarahisar'da Kaçak Sahte Alkol Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma ekipleri Afyonkarahisar Sultandağı'nda gerçekleştirdiği operasyonda, sahte alkol imalatı yapan bir şahsın evinde litrelerce kaçak alkol ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sultandağı'nda yaptığı operasyonda litrelerce farklı türlerde kaçak sahte alkol ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde A.B. isimli şahsın ikametinde sahte alkol imal ederek sattığı yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada, 107 litre sahte kaçak şarap, 16 litre sahte kaçak viski, 5 litre sahte kaçak rakı, 3 adet alkol yapım kiti, 1 adet kurusıkı tabanca, sahte kaçak alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirdi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'dan kritik görüşme: Suriye'yi konuştular
img

Suriyeli ünlü ismin cesedi Esad'ın işkence merkezinde bulundu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024) Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada? Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 10 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ATALANTA REAL MADRİD) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Atalanta Real Madrid maçı nereden izlenir? Aşk Evlilik Boşanma 4. bölüm tek parça ful HD donmadan izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.