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Afyonkarahisar'da kaçak şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaçak şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaçak şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, hakkında silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç. isimli şahsı Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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