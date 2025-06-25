Afyonkarahisar'da Kaçak Parfüm ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçak Parfüm ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, kaçak parfüm ve elektronik ürün satan bir kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında uyuşturucu haplar da bulunuyor.

Afyonkarahisar'da kaçak parfüm ve elektronik satan bir şahıs jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'da ikamet eden G.T. isimli şahsın, çeşitli yollardan temin ettiği gümrük kaçağı parfümeri ve elektronik cihazları satarak maddi kazanç sağladığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın kullandı aracı gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra durdurdu. Araçlarıma yapan ekipler 52 adet çeşitli markalarda parfüm, 12'şer adet kaçak elektronik kol saati, kulaklık ve powerbank ile 47 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayını ardından şahsın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet

25 kilo veren Bergüzar Korel, bikinili pozuyla takipçilerini selamladı
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.