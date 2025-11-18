Afyonkarahisar'da Kaçak Makaron Operasyonu: 292 Bin Adet Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu iki araçta yaptığı aramada yaklaşık 300 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler iki aracı durdurarak arama yaptı. Aramada koliler içerisinde 292 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayın ardından araçlarda bulunan 4 kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR