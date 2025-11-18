Haberler

Afyonkarahisar'da Kaçak Makaron Operasyonu: 292 Bin Adet Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da polis, durdurduğu iki araçta yaptığı aramada yaklaşık 300 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu iki araçta yaptığı aramada yaklaşık 300 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler iki aracı durdurarak arama yaptı. Aramada koliler içerisinde 292 bin 500 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayın ardından araçlarda bulunan 4 kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara 'hızlandırılmış vize'

ABD'den Dünya Kupası bileti olanlara "hızlandırılmış vize"
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
Feyyaz Yiğit açıkladı: Gibi'nin final kararının perde arkası ortaya çıktı

Gibi'nin final kararıyla ilgili gerçek neden ortaya çıktı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.