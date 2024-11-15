Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Kaçak Makaron Operasyonu

Afyonkarahisar'da Kaçak Makaron Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 12 bine yakın kaçak makaron ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından düzenlenen operasyonda 12 bine yakın kaçak makaron ile cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon çerçevesinde 2 şüpheli şahsın adreslerine baskın düzenlendi. Baskında arama yapan ekipler 9 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 2 bin 860 adet doldurulmuş makaron, 73 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet cep telefonu, 714 adet şarj soketi ve 532 adet ekran camı ele geçirildi. Olayın ardından 2 şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremin D'sini bilmeyen ilimizde korkutan sarsıntı
Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.