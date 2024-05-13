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Afyonkarahisar'da Kaçak Kulaklık ve Şarj Kablosu Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 13 bin 680 adet kaçak kulaklık ile 888 adet şarj kablosu bulundu. Olayın ardından bir şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 13 bin 680 adet kaçak kulaklık ile 888 adet şarj kablosu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yaptıkları denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 13 bin 680 adet kaçak kulaklık ile 888 adet şarj kablosu ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan ve simi henüz öğrenilemeyen bir şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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