Afyonkarahisar'da Kaçak Kesilen Büyükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da kaçak olarak kesildiği tespit edilen büyükbaş hayvan jandarma denetiminde yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe çıkışında denetim yapan ekipler sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir kamyoneti durdurdu. Kimlik sorgulaması yapan ekipler kamyonetin kasasında kan olduğunu fark edince brandayı kaldırarak kasayı kontrol etti. Yapılan kontrolde kasada kulak küpesi bulunmayan kesilmiş bir hayvan olduğu belirlendi. Ekipler ardından durumu Tarım ve Orman İlçes Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR