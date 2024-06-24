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Afyonkarahisar'da Kaçak Kesilen Büyükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yapılan jandarma denetiminde, kaçak olarak kesildiği tespit edilen büyükbaş hayvan yakalandı. Denetim sırasında kamyonetin kasasında kan olduğu fark edilerek yapılan kontrolde, kulak küpesi bulunmayan kesilmiş bir hayvan bulundu. Durum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bildirildi ve inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kaçak olarak kesildiği tespit edilen büyükbaş hayvan jandarma denetiminde yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe çıkışında denetim yapan ekipler sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir kamyoneti durdurdu. Kimlik sorgulaması yapan ekipler kamyonetin kasasında kan olduğunu fark edince brandayı kaldırarak kasayı kontrol etti. Yapılan kontrolde kasada kulak küpesi bulunmayan kesilmiş bir hayvan olduğu belirlendi. Ekipler ardından durumu Tarım ve Orman İlçes Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Bolvadin Jandarma Hayvan Hakları Tarım Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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