Afyonkarahisar'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şahıs Arapça Yazılı Kitaplar ve Kılıçla Yakalandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda, S.Ö. ve S.K. isimli şahıslar suçüstü yakalandı ve üzerlerinde Arapça yazılı kitaplar ile bir kılıç bulundu.

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 2 şahıs jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Arapça yazılı kitaplar ve kılıçla yakalandı.

Olay, İhsaniye ilçesi Basırlar köyü Suçıkan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Olay yerine giden ekipler S.Ö. (41) ve S.K. (34) isimleri şahısları kazı yaparken suçüstü yaptı. Bölgede arama yapa ekipler kazma, kürek, keser, 6 adet Arapça yazılı kitap, kılıç ve tılsım diye tabir edilen kağıtlar ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR