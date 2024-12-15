Afyonkarahisar'da Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu ve Gözaltı

Afyonkarahisar'da jandarma bir iş yerine yaptığı baskında aralarında cep telefonu, akıllı saat, kulaklık ve hoparlörlerin bulunduğu 200'e yakın kaçak, faturasız elektronik ürün ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çobanlar ilçesinde H.Ö., isimli şahsın iş yerinde yurt dışından temin ettiği faturasız elektronik ürün satışı yaptığı yönünde bilgi aldı. Ardından iş yerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 200'e yakın kaçak cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, hoparlörler, oto teyp, ses bombası ve traş makinesi gibi elektronik ürünler ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR