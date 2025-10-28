Haberler

Afyonkarahisar'da Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da polis, bir iş yeri ve evde gerçekleştirdiği baskında 200'e yakın kaçak elektronik ürün ele geçirdi. Baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir iş yeri ve eve yapılan baskında 200'e yakın kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde bir ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 54 adet hoparlör, 15 adet solar lamba, 14 adet termos, 12 adet fener ve 55 adet muhtelif elektronik eşya ele geçirdi. Olayın ardından 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR


