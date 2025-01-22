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Afyonkarahisar'da Kaçak Elektronik Sıgara ve Kulaklık Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçak Elektronik Sıgara ve Kulaklık Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 12 adet kaçak elektronik sigara ve 29 adet kablosuz kulaklık ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın üzerinde yaptığı aramada, kaçak elektronik sigara ve kablosuz kulaklık ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, E.A. isimli şahsın kaçak elektronik sigara satışı yaptığı yönünde bilgi elde eden Jandarma ekipleri şüpheli şahısın üzerinde ve elinde bulunan kolide arama yaptı. Yapılan aramada, 12 adet marka elektronik sigara, 29 adet kablosuz kulaklık ele geçirdi. Meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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